شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز وتسهيلات.. للمستثمرين السعوديين في «صحار الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال القصابي في العرض المرئي: إن المدينة الصناعية تأسست عام 1992 وموزعة على سبع مراحل، حيث وصلت نسبة الإشغال في المراحل الأربع الأولى إلى 100 %، أما المرحلتان الخامسة والسادسة فتبلغ نسبة الإشغال فيهما ما يقارب الـ 70 %، وفي المرحلة السابعة بلغت النسبة حوالي 40 %، مشيرا إلى أن مشروع المرحلة السابعة الذي تعمل مدائن على تنفيذه حاليا يتمثل في تطوير مساحة تقدر بـ 8.5 مليون متر مربع من أعمال الطرق وشبكات المياه والمجاري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وقنوات الحماية وتصريف مياه الأمطار وتنفيذ خزانات المياه والربط بالخط الرئيسي والبوابات الأمنية.

واستعرض القصابي الحوافز والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة لـ «مدائن»، مشيراً إلى أنها وفرت الكثير من المزايا مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار.

وأضاف إن من ضمن المميزات أيضاً إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية «عماني»، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل النافذة الاستثمارية (مسار).

وأوضح القصابي أن حجم الاستثمارات بمدينة صحار الصناعية بلغت أكثر من ملياري ريال عماني، فيما بلغ إجمالي العاملين فيها 13 ألفا و702 عامل منهم 4686 عمانيا و8792 وافدا، مبينا أن هناك 380 مشروعا قائما في المدينة تتنوع بين صناعي وخدمي وتجاري.

وقال القصابي إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروعين رئيسيين في مدينة صحار الصناعية، يتمثل الأول في مشروع مجمع مدائن للمركبات «موتكار» والثاني مجمع الصناعات البلاستيكية، مؤكداً أنه تم طرح مناقصة البنية الأساسية لمشروع مجمع مدائن للمركبات «موتكار»، حيث يهدف المشروع إلى توفير مجمع متكامل لكل ما له علاقة بتجارة السيارات من أسواق ومعارض وساحات بيع وورش وقطع غيار وخدمات وسيقام على مساحة تصل إلى مليون متر مربع.

وأوضح القصابي أنه بالنسبة لمشروع مجمع البلاستيك، فإن مدائن وبالتنسيق مع الشركاء، لتنفيذ رؤية عمان 2040، في مرحلة الإعداد النهائية للمشروع، إذ خصص للمشروع مساحة تزيد على مليون متر مربع في مدينة صحار الصناعية وتجري الاستعدادات حاليًّا لوضع الإطار العام للمشروع والمنتجات المتوقع توطينها في المشروع والخدمات والحوافز التي ستوفر للمستثمرين بالمشروع ومن المؤمل الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن هذا المجمع يأتي ضمن مشاريع الشق السفلي لمشروع لوى بلاستيك بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع لوى بلاستيك وتعظيم القيمة المضافة لإيجاد فرص عمل ومشاريع صناعية توفر منتجاتها للسوق المحلي وتصدر للأسواق المجاورة.

وتابع إن «مدائن» وضمن رؤيتها المستقبلية تبذل جهودا كذلك في سبيل المحافظة على الموارد والحفاظ علي البيئة وتعمل حاليا على تطوير رؤيتها فيما يتعلق بالكهرباء من خلال التحول إلى محطات الطاقة الكهروضوئية، ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري التوقيع على إنشاء أحد هذه المحطات.

واطّلع الوفد السعودي على التسهيلات التي يقدمها مركز الخدمات (مسار) في مدينة صحار الصناعية، إذ أوضح المسؤولون أن المركز عبارة عن نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك بهدف تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة.

وأشار المسؤولون إلى أن المركز أيضا يعمل على المساهمة في جذب الاستثمارات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين، ومتابعة المشاريع المتعثرة، علاوة على تقديم المركز خدمات القيمة المضافة مثل الاستشارات، التمويل والبنوك، الفحص الطبي، البريد، والتسويق والترويج.

كشف مدير عام مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، حمد القصابي، عن أنه جار العمل على تطوير المرحلة السابعة من المدينة، فيما سيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل، مما يوفر بنية أساسية متكاملة ومساحات جاهزة لاستقطاب استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد سعودي اقتصادي رفيع المستوى لمدينة صحار الصناعية، إذ كان في استقبالهم وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة «مدائن» د. صالح مسن، وقدم للوفد نبذة تعريفية عن مدائن أوضح من خلالها رؤيتها المؤسسية المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة.