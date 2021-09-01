شكرا لقرائتكم خبر عن 9.4 % نموا في عدد الغرف الفندقية خلال 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي عدد الغرف في العقارات ذات العلامات التجارية العالمية بالمملكة نحو 58.600 غرفة بنهاية الربع الأول من 2021، بزيادة قدرها 9.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت أسواق جدة ومكة المكرمة أعلى زيادة بالعرض المتاح خلال الربع الأول من 2021، حيث استحوذت على ما يقرب من 600 غرفة إضافية.

وقال التقرير ربع السنوي لفنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن النصف الأول من عام 2021 شهد انتعاشا في الطلب على الفنادق بالمملكة، مشيرا إلى أنه باستثناء مكة والمدينة تمكنت الأسواق الأخرى من تحقيق 90 % من مستويات الإشغال التي تمتعت بها خلال عام 2019.

ووفقا للتقرير شهد سوق الرياض مستويات مرتفعة من الطلب في أسواق العقارات ذات الأربعة نجوم والشرائح الدنيا من أسواق العقارات ذات الخمسة نجوم، الأمر الذي من المتوقع له أن يواصل دفع ارتفاع نسب الإشغال، فيما تم تخفيف القيود المفروضة على حجاج البيت الحرام خلال عام 2012 مما فتح الباب أمام 60 ألف حاج محلي مقابل 1000 حاج فقط في موسم 2020.