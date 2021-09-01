شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون فى الكهرباء والغاز أعلى متوسط أجر أسبوعى بـ2059 جنيها خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2020، والتى تخص متوسط الأجور للقطاعى العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، أعلى الأنشطة الاقتصادية من حيث متوسط الأجر الأسبوعي.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى لأهم الأنشطة الاقتصادية وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كالآتى:

سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار أعلى متوسط أجر أسبوعى بواقع 2059 جنيها، مقابل 1516 جنيهاً عام 2019.

بلغ متوسط الأجر الأسبوعى لنشاط التشييد والبناء نحو 1089 جنيها، مقابل 1417 جنيهاً عام 2019.

1726 جنيها متوسط الأجر الأسبوعى لنشاط التعدين واستغلال المحاجر مقابل 2003 جنيهاً عام 2019.

950 جنيهاً متوسط الأجر الأسبوعى لنشاط النقل والتخزين مقابل 1716 جنيهاً عام 2019.

سجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعى حيث بلغ 549 جنيهاً مقابل 593 جنيهاً عام 2019 .