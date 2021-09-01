شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "زوم" يهبط بنحو 17% في ختام الجلسة عقب نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "زوم فيديو كومينيكيشنز" خلال تداولات يوم الثلاثاء بشكل حاد رغم صدور نتائج أعمال فصلية إيجابية، لكن التوقعات بتباطؤ نمو الإيرادات أثرت سلبا على أداء السهم.



وأعلنت شركة "زوم فيديو" المتخصصة في خدمات الاجتماعات بالفيديو عبر تطبيقها عن تحقيق أرباح وإيرادات فصلية أعلى من التوقعات في الربع الثاني من عامها المالي، وشملت هذه النتائج تحقيق إيرادات بأكثر من مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة.



وأوضحت "زوم" أنها سجلت صافي ربح قدره 316.9 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز الماضي مقارنة بصافي ربح قدره 185.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "زوم" أرباحا معدلة بنحو 1.36 دولار لكل سهم في الربع المالي الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق 1.16 دولار لكل سهم.



أما الإيرادات، فقد قفزت بنسبة 54% خلال الربع المالي الثالث إلى 1.02 مليار دولار بينما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق إيرادات عند 991 مليون دولار.



وارتفعت إيرادات "زوم" بنسبة 191% خلال الربع المالي الأول، وتتوقع الشركة ارتفاع إيراداتها بنسبة 31% في الربع المالي الثالث حيث تقدر هذه الإيرادات بين 4.005 و4.015 مليار دولار في العام المالي بأكمله مقارنة بتوقعاتها السابقة بين 3.98 و3.99 مليار دولار.



وفي ختام التداولات، هبط سهم "زوم فيديو" بنسبة 16.7% وأغلق جلسة الثلاثاء عند مستوى 289.5 دولار.