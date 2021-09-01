شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على انخفاض قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تداولات يوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية.



وتلاشى تأثير الإعصار "إيدا" الذي ضرب السواحب الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.



وقبيل صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية، تشير توقعات محللي "رويترز" إلى أن عمليات التفتيش على الصويا الأمريكية في يوليو/تموز – تمهيدا للتصدير – ارتفعت على الأرجح إلى 4.957 مليون طن أو ما يعادل 165.2 مليون بوشل.



وسوف يصدر التقرير الشهري للوزارة غدا الأربعاء الأول من سبتمبر/أيلول من عام 2021.



وبالمقارنة، أشارت تقديرات الوزارة إلى أن عمليات التفتيش في يونيو/حزيران بلغت 161.7 مليون بوشل، في حين بلغت التقديرات في يوليو/تموز عام 2020 نحو 184.5 مليون بوشل.



وارتفعت مخزونات زيت الصويا الأمريكية حتى الحادي والثلاثين من يوليو/تموز إلى 2.132 مليار رطل مقارنة بنحو 2.100 مليار رطل في يونيو/حزيران و2.123 مليار رطل نهاية يوليو/تموز 2020.



هذا، واستقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 22:11 بتوقيت جرينتش عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.7% إلى 12.92 دولار للبوشل.