شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعها اليوم الثلاثاء لتسجل رقما قياسيا جديدا في ظل النقص غير المسبوق للمعروض في الأسواق في مثل هذا الوقت من العام، وهو ما يزيد المخاوف بشأن نقص الإمدادات خلال فصل الشتاء المقبل.

وأدى استمرار أعمال الصيانة لحقول الغاز في النرويج والغموض المحيط بالإمدادات القادمة من روسيا، بجانب المخاوف من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار إيدا في خليج المكسيك، إلى ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في بريطانيا اليوم الثلاثاء بنسبة 4ر5% إلى 20ر129 بنس لكل مليون وحدة حرارية في تعاملات بورصة آي.سي.إي للسلع، مع استئناف التعاملات في البورصة بعد العطلة الرسمية أمس. وانتهت التعاملات اليوم عند سعر 71ر127 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

وارتفع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 5ر2% إلى 92ر50 يورو لكل ميجاوات/ساعة من الكهرباء خلال التعاملات قبل أن يستقر السعر عند مستوى 338ر50 يورو لكل ميجاوات/ساعة في ختام التعاملات.