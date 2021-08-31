شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 31-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 31-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه.



إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدلتا للسكر، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر للفنادق، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدلتا للسكر، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر للفنادق، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 3.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.85%، والعرب على 6.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 14.3 مليون جينه، 62.2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 559.3 ألف جنيه، 62.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13505 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4338 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3946 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 3970 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية الدولية للصتاعات الدوائية-ايبيكو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 4.6 مليون سهم، 96750 سهما، 80 ألف سهم، 15155 سهم، 2.7 مليون سهم، 51266 سهم، 2.8 مليون سهم، 435 ألف سهم، 300.9 ألف سهم، 18 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 2690 سهما. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية الدولية للصتاعات الدوائية-ايبيكو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 4.6 مليون سهم، 96750 سهما، 80 ألف سهم، 15155 سهم، 2.7 مليون سهم، 51266 سهم، 2.8 مليون سهم، 435 ألف سهم، 300.9 ألف سهم، 18 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 2690 سهما.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير 32 ألف سهم، 88 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، تعليم لخدمات الإدارة، مصر للفنادق 2.5 مليون سهم، 80 ألف سهم، 12500 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس عدد 4.6 مليون سهم بسعر 2.407 جنيه بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 9.84% إلى 8.7%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.



نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 85 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغ صافي الربح 17.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 85 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغ صافي الربح 17.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وحققت شركة مطاحن شمال القاهرة، 102 ألف جنيه فائض خلال شهر يوليو عام 2021 مقابل فائض قدره 1.1 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام السابق، ومقابل فائض مستهدف قدره 345 ألف جنيه لنفس الفترة.

كما حققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 480.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 365.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 133.1 مليون جنيه مقارنة مع 63.7 مليون جنيه بنسبة نمو 109%.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 10.2 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 8.98 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 499.3 مليون جنيه مقارنة مع صافي خسائر 477 مليون جنيه.

المصرية للتعليم الحديثةأعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، توقيع عقد راعي مع شركة مجموعة أسطول للاستشارات المالية، وذلك بعد مناقشة البنك الأوروبي، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 515 لسنة 2021.