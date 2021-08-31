شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه.



إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدلتا للسكر، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر للفنادق، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 24 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المنصورة للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدلتا للسكر، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصر للفنادق، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 3.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.85%، والعرب على 6.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 14.3 مليون جينه، 62.2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 559.3 ألف جنيه، 62.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13505 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4338 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3946 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 3970 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 17.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.97%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 14.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.62%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 8.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.49%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.61%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 69.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.51%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 17.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.87%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 36.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 2.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.90%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.18%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 48.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.74%.