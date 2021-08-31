شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعزز مكاسبه أعلى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في وقت لاحق هذا الأسبوع.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح بأن البنك المركزي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، لكنه شدد على أن هذا القرار ليس مرتبط بأي رفع محتمل لمعدل الفائدة.



وذكرت مسؤولة في الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة لا يزال مؤقتاً، وأنه ليس كافيا للقول إن أهداف البنك المركزي تم بلوغها.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على جائحة كورونا لا سيما في أعقاب الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من الفيروس التاجي.



هذا، واستقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1817.9 دولار للأوقية.