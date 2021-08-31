شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يمحو خسائره ويستقر إيجابياً خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخلصا من الخسائر الهامشية التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح بأن البنك المركزي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، لكنه شدد على أن هذا القرار ليس مرتبط بأي رفع محتمل لمعدل الفائدة.



وذكرت مسؤولة في الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة لا يزال مؤقتاً، وأنه ليس كافيا للقول إن أهداف البنك المركزي تم بلوغها.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على جائحة كورونا لا سيما في أعقاب الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من الفيروس التاجي.



وتلاشى تأثير الإعصار "إيدا" الذي ضرب السواحب الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:24 بتوقيت جرينتش عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.