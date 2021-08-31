شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بعد تلاشي تأثير الإعصار "إيدا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب تلاشي تأثير الإعصار "أيدا" والتوقعات بعودة الإنتاج إلى وتيرته المعتادة في خليج المكسيك.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر القراءة الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



هذا، وتتابع الأسواق تطورات الإعصار "إيدا" الذي ضرب مناطق جنوب شرقي الولايات المتحدة وتسبب في تعطل المطارات والقطارات وانقطاع الكهرباء ووقف إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك.



وحتى يوم الأحد، اتخذت شركات الطاقة في منطقة خليج المكسيك قرارا بوقف أكثر من 95% من أنشطتها الإنتاجية أو ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا بعد أن اتجه الأعصار "إيدا" نحو منصات التنقيب في المنطقة.



يأتي ذلك في ظل ما يمثله خليج المكسيك بالنسبة للإنتاج النفطي الذي يشكل 17% من إجمالي الإنتاج الأمريكي من الخام والذي يقدر بحوالي 11.4 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 68.7 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5% إلى 73.04 دولار للبرميل.