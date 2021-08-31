شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة 4 أسابيع بفعل انحسار مخاوف إعصار "إيدا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل بالأمس ،بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انحسار مخاوف إعصار "إيدا" الذي ضرب منطقة خليج فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 68.32$ ، من مستوى الافتتاح عند 69.12$، و سجل أعلى مستوي عند 69.32$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.7% إلى مستوي 71.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 73.46$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 69.60$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% ،وسجل مستوي 73.67$ للبرميل ،الأعلى منذ 3 آب/أغسطس الجاري.

في غضون 12 ساعة من وصولها إلى الساحل ،ضعف الإعصار إيدا ليصبح عاصفة استوائية من الفئة الأولى ،الأمر الذي يمهد الطريق كثيرا أمام عودة عمليات التشغيل فى أكبر منطقة إنتاجا للنفط فى الولايات المتحدة.

وكانت شركات الطاقة العاملة فى منطقة خليج المكسيك قد أوقفت أكثر من 95% من إنتاج النفط الخام بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا ،وفقا لما ذكره مكتب السلامة إنقاذ البيئة الأمريكي ،بعدما اتجه إعصار إيدا إلى منصات الحفر والتنقيب وغيرها من البنية الأساسية للإنتاج.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 11.4 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.