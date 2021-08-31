شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط مقاومة قوية عند مستوى 69.25، ليتداول بسلبية ملحوظة ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 67.45، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق المقاومة المذكورة وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 71.05 كهدف إيجابي تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 67.45 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.45 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد