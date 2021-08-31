شكرا لقرائتكم خبر عن «متمم» يناقش دور الشمول المالي في التنمية الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية "صفا"، لقاًء افتراضيًا بعنوان: "الشمول المالي والتنمية المستدامة"، مساء غدا الأربعاء، ضمن سلسلٍة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

ويشارك في اللقاء كل من: زياد اليوسف وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، وإبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، وطارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، والدكتور رجا المرزوقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، ويدير اللقاء عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.

ويناقش ضيوف اللقاء الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، كما يسلّط الضوء على الآثار التشريعية للشمول المالي، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.

ويأتي هذا اللقاء للتعريف بالشمول المالي وفوائده الاجتماعية والتي تتمثل في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة، كما أن له فوائد اقتصادية تتمثل في الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المملكة 2030.