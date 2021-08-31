شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأسترالي رغم صدور بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر موافقات بناء المنازل في أستراليا انخفض بنسبة 8.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تراجع بنسبة 5%.



وسجل الحساب الجاري في البلاد فائضا بحوالي 20.5 مليار دولار أسترالي دون توقعات بتحقيق فائض قدره 21.5 مليار دولار.



وارتفع مؤشر ائتمان القطاع الخاص في أستراليا بنسبة 0.7% خلال يوليو/تموز متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح بأن البنك المركزي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، لكنه شدد على أن هذا القرار ليس مرتبط بأي رفع محتمل لمعدل الفائدة.



وذكرت مسؤولة في الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة لا يزال مؤقتاً، وأنه ليس كافيا للقول إن أهداف البنك المركزي تم بلوغها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7312، وسجل أعلى سعر عند 0.7342 وأقل سعر عند 0.7288.