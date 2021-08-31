شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تعلن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية بـ 30 ميجاوات بمشروع الشركة في حرض، وذلك بتشغيل 10 ميجاوات.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة النهائية للمشروع بطاقة 30 ميجاوات في نهاية شهر أكتوبر 2021 والبدء في التشغيل التجاري للمشروع في حينه.

وأشارت الشركة إلى أنه حسب تقديرات الشركة الأولية، فإنه من المتوقع انخفاض إستهلاك الوقود بالشركة بعد تشغيل 10 ميجاوات في حدود 2,9 مليون لتر مما يؤدي الى خفض تكاليف الطاقة بمبلغ 740 ألف ريال والتي سوف تبدأ بالظهور تدريجيا في النتائج المالية للربع الرابع من هذا العام.

وتتوقع الشركة بعد تشغيل كامل المشروع (30 ميجاوات) أن ينخفض إستهلاك الوقود بالشركة بمقدار 16 مليون لتر أي ما يعادل 4,1 مليون ريال مما سؤدي الى خفض تكاليف الطاقة لدى الشركة بنسبة 4%.

كما أنه سيتم تقييم الوفورات الإضافية من الاستخدام الفعلي للألواح الشمسية في الربع الرابع من عام 2021 وذلك أثناء فترة تشغيل المشروع.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 17.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 131.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 11.65% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وتراجعت مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 8.18%، وتراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 61.32%.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 149.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.