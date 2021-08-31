شكرا لقرائتكم خبر عن "وقت اللياقة" تفتتح مركزاً جديداً للسيدات بمدينة الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز جديد للسيدات في مدينة الرياض، وذلك بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المركز الجديد يقع على طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حي العقيق، في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 6,410 متر مربع.

وبحسب البيان، يضم المركز 13 محلاً تجارياً بمساحة إيجارية تبلغ 1745 متر مربع.

وقالت الشركة، إن هذا المركز يعتبر الأول من نوعه الذي يتم افتتاحه في مدينة الرياض. كما سيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة بلس - ليديز".

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة بلغ 139 مركزاً، هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي أرباح بلغ 50.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 91 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة الإيرادات، نتيجة زيادة إيرادات العضوية بمقدار 171.61 مليون ريال نتيجة ارتفاع دخل الاشتراكات، زيادة إيرادات التدريب الشخصي بمقدار 20.87 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الحصص، وزيادة إيرادات الإيجارات والإيرادات الأخرى بمقدار 5.03 مليون ريال سعودي نتيجة العقود العقارية الجديدة وارتفاع مبيعات الخدمات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 43.9 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 84.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.