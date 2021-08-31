شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بنان العقارية" ترتفع 53% بالنصف الأول بسبب زيادة أرباحها من الشركات الزميلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بنان العقارية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 52.6% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 12.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 13.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 8.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى زيادة ارباح الشركة من نتائج اعمال الشركة الزميلة والمشروعات المشتركة وتوزيعات ارباح محفظة الاسهم بالاضافه زيادة ايرادات الايجارات نتيجة اضافة مبني تجاري الي الاستثمارات العقارية للشركة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 8.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت على موافقة السوق المالية تداول على ادراجها بالسوق الموازية نمو بتاريخ 28 يونيو 2021، هذا وقد بدأ تداول أسهم الشركة بتاريخ 11 أغسطس 2021.