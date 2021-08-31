شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أرلانكسيو التابعة لأرامكو السعودية تحصل على المركز الأول في قائمة «يوروبيان ربرجرنال» والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الظهران – فهد المريخي

صنّفت لجنة من الخبراء في مجال علوم وتقنيات البوليمرات، مؤخرًا شركة أرلانكسيو التابعة لأرامكو السعودية، في المرتبة الأولى ضمن قائمة «يوروبيان ربر جرنال» لأفضل10 لدائن إيلاستومر للاستدامة، وذلك عن مشروعها «تيكسين»، وهو منصة جديدة لتقنيات الإطارات تجمع المطاط الصناعي المحسّن كيميائيًا من أرلانكسيو والسيليكا المصنّعة خصيصًا من شركة سولفاي وتقنية المزج المطورة من بردجستون.

تقليل انبعاث الكربون

ويعمل مشروع تيكسين على تحسين استهلاك الوقود والخصائص المضادة لتآكل الإطارات في الوقت نفسه، دون التغيير في أداء الإطارات. ونتيجة لذلك، تُسهم إطارات تيكسين في تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون وإطالة عمر الإطار، وتقليل تآكل الإطارات بنسبة تصل إلى 30 % وخفض مقاومة الحركة إلى 6%.

وتقدم تيكسين إسهامًا كبيرًا في تحسين الجوانب البيئية وذلك بفضل خبرة أرلانكسيو في تطوير وتصنيع وتقديم إطارات البوليمرات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير شركة سولفاي لمادة السيليكا المتقدمة والفريدة والمصممة خصيصًا، وتطوير شركة بردجستون لتقنية المزج.

أرلانكسيو التابعة لأرامكو السعودية

تطوير الجوانب البيئية

وفي إطار التزام أرامكو السعودية بتصميم وتنفيذ الحلول المستدامة، تسعى أرلانكسيو لتعزيز الابتكار وبالتالي تحسين الأثر المستدام لمنتجاتها.

وتُسهم هذه التنقية بشكلٍ كبيرٍ في تطوير الجوانب البيئية، وهي في صميم الرؤية المشتركة لحلول المنتجات المستدامة لدى الشركات الثلاث المساهمة في تنفيذها .

وقد أصبح مشروع تيكسين حقيقة بفضل التعاون الاسثنائي والتفاهم بين الشركات الثلاث الرائدة في قطاعاتها، وثلاثة فرق متميّزة ومتعددة التخصصات في مناطق مختلفة من العالم، وثلاث طرق للعمل، جميعها تعمل تحت مظلة هدف ورؤية مشتركة، بثقة وإخلاص متبادلين.

بالإضافة إلى ذلك، صُنف منتج «كيلتان إيكو» التابع لأرلانكسيو ضمن قائمة أفضل 10 منتجات في استدامة الإيلاستومر مرتين على التوالي في عامي 2020 و 2021م، وهو تقدير كبير لأرلانكسيو لقاء إنجازها البارز في الحلول المبتكرة للمنتجات المستدامة.