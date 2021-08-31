8 مزادات تعرض 20 فرصة عقارية واستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، 8 مزادات علنية في مختلف مناطق المملكة، تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتستعرض 20 فرصة عقارية واستثمارية وبمساحات تتجاوز المليون م2.

وبحسب تقرير لمركز إنفاذ، تبدأ المزادات العلنية المقامة تحت إشراف المركز بـ «مزاد البكيرية» الحضوري، الذي يستعرض فرصتين استثماريتين متمثلتين في أراض سكنية وتجارية بإجمالي مساحات يتجاوز 343 ألف م2 بمحافظة البكيرية، و»مزاد مكة الثالث» الحضوري الذي يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في برج مكون من 11 دورا بمساحة 1321 م2 بمدينة مكة المكرمة، كما يستعرض مزاد «جوهرة البجادية» الالكتروني عمارة سكنية تبلغ مساحتها 1392 م2 بمحافظة الدوادمي، ومزاد «رحاب الدوادمي» الذي يقام حضوريا على أرض زراعية وفيلا وأرضين سكنيتين بمساحة تتجاوز 400 ألف م2، بالإضافة إلى مزاد «عيون الجواء» الحضوري المقام على فرصتين استثماريتين تتمثلان في فيلا وأرض مسورة بمساحة تتجاوز ألف م2.

وسيستعرض «مزاد مزرعة الطراق» الحضوري، فرصة استثمارية بمركز القوارة تتمثل في أرض زراعية تتجاوز مساحتها الـ 100 ألف م2، و»مزاد جواهر الرياض» الالكتروني الذي يستعرض فرصتين استثماريتين في شرق الرياض تتمثل في عمارة تجارية مع مبنى تعليمي بحي الربوة تتجاوز مساحتها 1900 م2، وعمارة تجارية بحي النسيم تبلغ مساحتها 1050 م2 ومتاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الالكترونية Emazad.sa، بالإضافة إلى «مزاد رجاب القصيم» الذي يستعرض 6 فرص استثمارية تتمثل في أرض تجارية وأرضين صناعيتين وأرضين سكنيتين، وعمارة تجارية سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 270 ألف م2.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

8 مزادات

تبدأ 01 سبتمبر 2021

تنتهي 7 سبتمبر 2021

تستعرض 20 فرصة عقارية واستثمارية

تفاصيل المزادات:

1 - مزاد البكيرية، يستعرض فرصتين استثماريتين متمثلتين في أراض سكنية وتجارية.

2 - مزاد مكة الثالث، يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في برج مكون من 11 دورا.

3 - مزاد جوهرة البجادية، يستعرض عمارة سكنية بمحافظة الدوادمي.

4 - مزاد رحاب الدوادمي، يستعرض أرضا زراعية وفيلا وأرضين سكنيتين.

5 - مزاد عيون الجواء، يستعرض فرصتين استثماريتين تتمثلان في فيلا وأرض مسورة.

6 - مزاد مزرعة الطراق، يستعرض فرصة استثمارية بمركز القوارة تتمثل في أرض زراعية.

7 - مزاد جواهر الرياض، يستعرض فرصتين تتمثلان في عمارة تجارية مع مبنى تعليمي بحي الربوة .

8 - مزاد رجاب القصيم، يستعرض 6 فرص استثمارية تتمثل في أرض تجارية وأرضين صناعيتين وأرضين سكنيتين وعمارة تجارية سكنية.