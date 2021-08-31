7 جهات سعودية تشارك في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة

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وتضم قائمة الجهات المشاركة في المنتدى كلا من: وزارة الاستثمار ووزارة السياحة والهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية وصندوق التنمية السياحي وشركة البحر الأحمر وشركة نيوم.
وتتيح مشاركة «استثمر في السعودية» للمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة، واستعراض المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما ستتيح للمستثمرين التعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين والشركات.
ويشارك في اليوم الثاني من أيام المنتدى مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر في جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.
وسيستعرض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي، خلال الرحلة الاستثمارية، بدءا بإجراءات التأسيس وصولا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.
كما تشارك وزارة السياحة في ثالث أيام المنتدى في جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.
يذكر أن المنتدى يقام بمشاركة 80 دولة، ويستضيف أكثر من 170 متحدثا من المختصين في صناعة الضيافة والسياحة، من بينهم 95 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية.
المشاركون:
- وزارة الاستثمار
- وزارة السياحة
- الهيئة الملكية لمحافظة العلا
- هيئة تطوير بوابة الدرعية
- صندوق التنمية السياحي
- شركة نيوم
- شركة البحر الأحمر
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