7 جهات سعودية تشارك في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 7 جهات سعودية بينها وزارتان، في المنتدى الدولي للاستثمار في الضيافة 2021، الذي انطلق أمس في العاصمة الألمانية برلين ويستمر 3 أيام، وذلك تحت مظلة «استثمر في السعودية».

وتضم قائمة الجهات المشاركة في المنتدى كلا من: وزارة الاستثمار ووزارة السياحة والهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة تطوير بوابة الدرعية وصندوق التنمية السياحي وشركة البحر الأحمر وشركة نيوم.

وتتيح مشاركة «استثمر في السعودية» للمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والضيافة في المملكة، واستعراض المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، كما ستتيح للمستثمرين التعرف على التسهيلات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين والشركات.

ويشارك في اليوم الثاني من أيام المنتدى مسؤولون وتنفيذيون في وزارة السياحة ووزارة الاستثمار وشركة نيوم وهيئة تطوير بوابة الدرعية وشركة البحر الأحمر في جلسة حوارية تسلط الضوء على المشهد الاستثماري لقطاع السياحة في المشاريع الكبرى.

وسيستعرض دور وزارة الاستثمار في دعم المستثمر المحلي والأجنبي، خلال الرحلة الاستثمارية، بدءا بإجراءات التأسيس وصولا إلى ممارسة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين.

كما تشارك وزارة السياحة في ثالث أيام المنتدى في جلسة حوارية لمناقشة نهج المملكة في الاستثمار العقاري لقطاع الضيافة، والدروس التي يمكن تعلمها من المشاريع الضخمة لقطاع الضيافة في مناطق أخرى، وكيفية الاستدامة في البناء والتشغيل والاستثمار.

يذكر أن المنتدى يقام بمشاركة 80 دولة، ويستضيف أكثر من 170 متحدثا من المختصين في صناعة الضيافة والسياحة، من بينهم 95 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية.

المشاركون:

