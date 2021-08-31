شكرا لقرائتكم خبر 3.6 ملايين عقد عمل موثق ونصف مليون عامل يمارسون العمل الحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي عقود العمل الموثقة الكترونيا أكثر من 3.6 ملايين عقد عمل، بحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مبينا أن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وأشار الراجحي إلى نجاح المملكة في التصدي لجائحة كورونا وحماية الوظائف، حيث بلغ عدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان عليه قبل الجائحة.

وأوضح الراجحي خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، أن الوزارة أصدرت من خلال منصة العمل الحر أكثر من 777,237 وثيقة عمل حر، فيما بلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من نصف مليون عامل حر مسجل في المنصة.

وذكر أنه حصل على وثيقة العمل الحر أكثر من 9 فئات جميعهم لهم حق الوصول إلى خدمات متعددة منها التمويل والدعم المالي، والتدريب، والحسابات البنكية التجارية الموثقة، ووسائل الدفع الرقمية لتحصيل أتعابهم ومستحقاتهم، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وأشاد الراجحي خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى ورئيس اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة عبدالله بلشرف، بدور القطاع الخاص ومساهمته في تطوير كوادرنا البشرية الوطنية.

وناقش اللقاء تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورصد تحديات واحتياجات القطاع بشكل عام وتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع.

خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر:

