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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرص الاستثمارية في قطاع التمور، عنوان ورشة عمل تنظمها غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمركز النخيل والتمور بالأحساء، اليوم الأربعاء. وتأتي الورشة ضمن أعمال وبرامج الغرفة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية بدعم المنشآت الصغيرة المتخصصة في قطاع التمور من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المتخصصة في قطاع التمور، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بأبحاث السوق والدراسات والأنشطة المتعلقة بالقطاع، وبرامج التنسيق والتعاون بين غرفة الأحساء وغرفة الشرقية والمركز من أجل تعريف وتوعية رواد الأعمال والمستثمرين والعاملين في قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق التمور بالفرص المتوفرة في القطاع والتحديات المختلفة التي تواجهه وأخر التطورات النظامية والتنظيمية والفنية الخاصة بالقطاع.



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