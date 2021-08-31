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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني رللتنمية الصناعية وقع مع الشركة السعودية العالمية الصناعية في الرياض، اتفاقية تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال الدراسات والبحوث وتقديم الدعم المعرفي للمستثمرين الكوريين للإسهام في نقل المعرفة وتوطين بعض الصناعات الواعدة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتنمية القطاع الصناعي في المملكة. وقع الاتفاقية -التي جاءت استكمالا لجهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع في دعم مشروع القرية السعودية الكورية- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس نزار الحريري، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية الصناعية عبدالإله المطلق.



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