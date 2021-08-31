المركز الوطني

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وقع الاتفاقية -التي جاءت استكمالا لجهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع في دعم مشروع القرية السعودية الكورية- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس نزار الحريري، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية الصناعية عبدالإله المطلق.
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