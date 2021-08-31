تسجيل مليون عقد الكتروني جديد في «إيجار» خلال 4 أشهر

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وكان برنامج «إيجار» أعلن في مايو 2021، عن تسجيل أكثر من مليوني عقد إيجار الكتروني في الشبكة، حتى نهاية أبريل من العام الحالي 2021، وهو ما يشير إلى تسجيل أكثر من مليون عقد الكتروني في 4 أشهر.
وأوضح برنامج «إيجار» في تقرير أمس، أن الشبكة تشهد تطورا من خلال استيعابها لأنواع متعددة من الوحدات العقارية، حيث تجاوز عدد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج في منتصف فبراير 2018 حتى أغسطس 2021 الذي سجل معدلا يوميا 3500 عقد ما بين سكني وتجاري، مبينا أن الشبكة تسهم وبشكل كبير في حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.
وأكد البرنامج على استمراره في تطوير شبكته الالكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء عدد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل: إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة، وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها، وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين.
وأشار «إيجار» إلى أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في البرنامج تجاوز 20 ألف وسيط عقاري، حيث تقدم الشبكة عددا من المزايا التي أسهمت في تطوير عمل الوسيط العقاري، وتسهيل إدارة العقارات الإيجارية ومتابعتها كإضافة لوحة معلومات للوسيط توضح حالة العقود والوحدات العقارية المتاحة.
برنامج «إيجار»
- الإطلاق منتصف فبراير 2018
- 1 مليون عقد مسجل في الشبكة عام 2020
- 2 مليون عقد مسجل في الشبكة حتى أبريل 2021
- 3 ملايين عقد مسجلة في الشبكة حتى أغسطس 2021
- المتوسط اليومي للتسجيل 3500 عقد
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