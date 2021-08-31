شكرا لقرائتكم خبر غرفة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جدة دشنت مشروع التحول الرقمي تحت شعار «نحو التحول الرقمي»، دعما لأهدافها الاستراتيجية ومواكبة لرؤية المملكة 2030، وتطوير أعمالها والرقي بكفاءة خدماتها المقدمة لمنتسبيها. وأوضح أمين عام غرفة جدة المكلف رامز آل غالب، أن المشروع تم بناؤه من خلال فريق عمل متخصص، ورؤية تحدد أهم المشاريع التقنية التحولية، منوها بإيمان الغرفة من خلال هذا التحول الرقمي بكسب رضا عملائها والارتقاء بخدماتهم، مستندة في ذلك على الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، وذلك بالاستفادة من التطور التقني الحاصل بشكل أسرع وأفضل.



كانت هذه تفاصيل خبر غرفة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.