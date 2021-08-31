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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، وقعت أمس مذكرة تفاهم مع غرفة الطائف بهدف التنسيق لتنظيم ملتقى للتوطين، ونشر الثقافة العمالية بالمحافظة، وذلك بمقر فرع الوزارة بجدة. ومثل الجانبان خلال التوقيع مدير فرع الوزارة في المنطقة فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور سامي العبيدي. وأشار ابن رقوش إلى أن المذكرة تسعى لدعم تنفيذ ورش العمل التدريبية والمختصة في مجالات العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع المستوى المهاري لطالبي العمل من خلال التدريب بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل ونشر الثقافة العمالية وقرارات التوطين.

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