شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سجل 12 قطاعًا بالبورصة هبوط بجلسة الثلاثاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع على رأسها مواد البناء بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.13%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.06%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.27%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.94%.

كما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسب 0.16%، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والموارد الأساسية بنسبة 0.15%، 0.11%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.996 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 443.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.85%، والعرب على 6.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 14.3 مليون جينه، 62.2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 559.3 ألف جنيه، 62.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13505 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4338 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3946 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 3970 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.