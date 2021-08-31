شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. تراجع محدود فى الذهب عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، عددا من الأخبار الهامة خلال اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، وعلى رأسها تراجع سعر الذهب في البورصات العالمية وفي السوق المصرى، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية.

3 مليارات و425 مليون جنيه استثمارات مشروعات مدينة بني سويف الجديدة

أكدت وزارة الإسكان، إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالقطاعات المختلفة بمدينة بني سويف الجديدة بلغ حتى الآن 3 مليارات و425 مليون جنيه، وذلك فى ظل الطفرة التي تشهدها مشروعات البينة الأساسية والمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية بعد زيادة المساحة الإجمالية للمدينة إلى نحو 25 ألف فدان، مشيراً إلى أن خطة العام المالي الحالي للمدينة 2022/2021 تقدر 222 مليونا و821 ألف جنيه، لتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وشبكة الطرق، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه في مجال البنية الأساسية، بلغ إجمالى الاستثمارات بقطاع مياه الشرب 377 مليون جنيه، وتشمل مأخذ مياه لمحطة المياه الدائمة بطاقة 104 آلاف م3، وخزانات وشبكات مياه المناطق المختلفة، وجارٍ طرح تصميم أعمال مرفق المياه بالمناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة بمنطقة الامتداد بمساحة 1950 فدانا، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات بقطاع الصرف الصحي حوالي 640 مليون جنيه، وتشمل محطة المعالجة الثنائية بطاقة 26 ألف م3/يوم، ومحطات رفع وشبكات الصرف الصحي بالأحياء السكنية والمناطق المختلفة، وجارٍ تنفيذ توسعات محطة المعالجة الثنائية على مرحلتين (3 ـ 4) بطاقة 26 ألف م3/يوم وتطوير المرحلتين الأولى والثانية بطاقة 26 ألف م3/يوم، وتنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وأعمال مرافق الصرف الصحي لـلأحياء السكنية للإسكان المميـز والحيين السابع والثامن (إسكان اجتماعي)، واستكمال تصميم وإعداد مستندات طرح منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي والمتضمن تصميم محطة معالجة جديدة ومحطتي رفع، وتصميم شبكات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة بمنطقة الامتداد بمساحة 1950 فدانا.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11162 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2489 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13516 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3959 نقطة.

تراجع الذهب

شهدت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا محدودا بقيمة 2 جنيه فقط وقت صياغة هذه السطور، مع تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1816 دولار مقابل 1818 دولار بختام جلسات الأسبوع الماضي.

إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري النيجيري

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضو مجلس ادارة الشركة الحديثة للمواد العازلة وعضوية كل من المهندس رامي جلال المجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو، تامر يونس شركة بروكتر وجامبل مصر، المهندس محمد السيد- شركة كابسي للدهانات، المهندس جون بشاي- شركة الشرق للتجارة والصناعة، عمر مهنا - شركة الاسكندرية للاطارات، المهندس خالد سعد- شركة الزامل للهياكل الفولاذية، المهندس أحمد السويدي- الشركة المتحدة للمعادن السويدي، المهندس أحمد البكري- الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل انسوتك، المهندس هشام البنهاوي- شركة النيل للمواد العازلة- بيتونيل، الدكتور هشام عبدالحميد- الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، المهندس احمد مصطفى - شركة دهيدرو فودز، سهام عبدالمجيد - شركة سامسونج الكترونيكس مصر، الدكتور أحمد كيلاني- الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو، الدكتور شرين حلمي - الشركة الاسلامية للادوية فاركو، الدكتور ماجد جورج - شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

النفط يتراجع بعد انحسار تهديد إعصار "إيدا".. و"برنت" يسجل 71.72 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما تحول إعصار "إيدا"، الذي أجبر العديد من منصات النفط في منطقة خليج المكسيك على تعليق نشاطها، إلى عاصفة استوائية.

وذكرت وكالة (بلومبرج) أن التوقعات تشير إلى أن منتجي الخام في منطقة خليج المكسيك قد يبدأون استعادة خدماتهم تدريجياً بعد اصطدام الإعصار "إيدا" بالسواحل في لويزيانا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر بنسبة 0.66% عند 71.72 دولار للبرميل، كما هبطت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.74% مسجلة 68.69 دولار للبرميل.