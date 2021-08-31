شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجاس: إهمال صاحب عقار بملء أسطوانة صغيرة ببوتاجار منزلى وراء حادث أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة بتروجاس، أن أحد أسباب حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز شقة "أبو النمرس"، من خلال المختصين بالشركة ومن واقع الزيارة الميدانية لمكان الحادث، تبين أن سبب الحادث يرجع إلى إهمال صاحب العقار حيث يقوم بمليء وتعبئة أسطوانات صغيرة الحجم "فيتا" من أسطوانة بوتاجاز منزلى الأمر الذى نتج عنه تسريب غاز ومع وجود مصدر لهب نشب الحريق ووقع الحادث علما بأن أسطوانة البوتاجاز سليمة ولم تتفجر.

وأضافت الشركة أن تعليمات الأمن والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات تتضمن عدم تعبئة أو استخدام أسطوانات صغيرة الحجم " فيتا" غير المطابقة للمواصفات.