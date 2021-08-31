شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصتي السعودية ودبي بآخر جلسات أغسطس.. وهبوط الكويت والبحرين وأبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أخر جلسات شهر أغسطس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.57% رابحًا 64.19 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.24 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.10% رابحًا 3.13 نقطة ليغلق عند مستوى 2902.97 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7684.61 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.13% خاسراً 14.67 نقطة ليغلق عند مستوى 11092.90 نقطة.

كما تراجع مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.71% خاسرًا 11.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1645.41 نقطة.





بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.57% رابحًا 64.19 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.76% رابحًا 183.65 نقطة ليغلق عند مستوى 24453.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.8 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.19%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاعي النقل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.35%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.03%.

وقفز 127 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بتروكيم" بنسبة 5.79%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.03%، ثم سهم "باتك" بنسبة 3.93%، وتراجع 59 سهمًا على رأسها سهم "العقارية" بنسبة 2.12%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.78%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 568.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.10% رابحًا 3.13 نقطة ليغلق عند مستوى 2902.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.7 مليون سهم محققة ما قيمته 230.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2580 صفقة لعدد 34 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.77%، أعقبه قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.30%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.09%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 10%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.9 مليون ورقة بقيمة 54.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.71%.





بورصة أبو ظبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7684.61 نقطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 264.6 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 7544 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.99%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.1%، 0.08%، على التوالي.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 14.98%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 14.49%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 14.92%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 9.88%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 9.72%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.54%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 389.6 مليون درهم.





بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.13% خاسراً 14.67 نقطة ليغلق عند مستوى 11092.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.7 مليون سهم بقيمة 643.8 مليون ريال عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 21 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.77%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.5%، ثم قطاعي النقل والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، 0.14%، على التوالي.





بورصة البحرينكما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.71% خاسرًا 11.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1645.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 52.48% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.13%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 38.02%، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.385، زين البحرين بنسبة 0.82%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 53.03% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.75%، وصعد سهمي بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.4%، 0.17%، على التوالي.





بورصة الكويتكما تراجع مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% خاسرًا 38.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6786.81 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% خاسرًا 53.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7431.56 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسرًا 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5507.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحًا 1.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5801.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 347.9 مليون سهم بقيمة 91.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.6 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.17%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.79%، ثم قطاعات الاتصالات والخدمات الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.78%، 0.77%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 1.96%، 0.27%، على التوالي.