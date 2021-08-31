شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة الأخيرة من أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء الذي يعد آخر جلسات أغسطس/آب، لكن "وول ستريت" تتجه في الأغلب نحو تحقيق مكاسب شهرية.



كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح بأن البنك المركزي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، لكنه شدد على أن هذا القرار ليس مرتبط بأي رفع محتمل لمعدل الفائدة.



وذكرت مسؤولة في الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة لا يزال مؤقتاً، وأنه ليس كافيا للقول إن أهداف البنك المركزي تم بلوغها.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على جائحة كورونا لا سيما في أعقاب الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 35349 نقطة، وهبط مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 45208 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 15215 نقطة.