شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع مدعوماً بالتفاؤل حيال نمو الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل المتواصل بشأن استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.



وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي منح الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" للوقاية من فيروس كورونا.



وناشد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المواطنين في الولايات المتحدة الذين كانوا مترددين أو خائفين من اللقاح بالحصول عليه في أقرب وقت ممكن بعد الموافقة الكاملة عليه.



وفي ذات السياق، كشفت شركة "موديرنا" الأمريكية هي الأخرى عن استعدادها للتقدم بطلب إلى وكالة الغذاء والدواء من أجل الحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2486 دولارا للأوقية.