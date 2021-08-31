شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس شركة أبو غالى فاينانس بالشراكة بين مجموعة أبو غالي موتورز وشركة كونتكت للتمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبو غالى فاينانس تقدم حلولا تمويلية فريدة ومتكاملة للأفراد فى السوق المصرى

في إطار توسعات مجموعة ابو غالي موتورز في سوق السيارات المصري وتلبية احتياجات العملاء لتسهيل عملية اقتناء سياراتهم الجديدة والمستعملة منها، وقعت مجموعة أبو غالي موتورز اتفاقية شراكة مع شركة كونتكت للتمويل لتأسيس شركة أبو غالي فاينانس، والتي ستتميز في تقديم حلول تمويلية فريدة ومُتكاملة للأفراد في السوق المصري.

ووقع اتفاقية الشراكة المهندس تامر قطب، المدير التجاري لمجموعة ابو غالي موتورز، مع السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـشركة كونتكت المالية القابضة، في حضور لفيف من قيادات الشركتين على رأسهم السيد المحاسب ماهر أبو غالي رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد أبو غالي عضو مجلس الإدارة، والسيد حازم موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة، والسيد عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي فاينانس.

وبهذه المناسبة، قال المهندس تامر قطب، " تمتلك مجموعة أبو غالي موتورز خبرة طويلة وثرية تزيد عن أربعين عاماً في توفير حلول التنقل المختلفة والمُتكاملة لنطاق واسع من العملاء في مصر، ونسعى دوماً لتطوير مُختلف حلولنا وخدماتنا لتلبية احتياجات العملاء والاستمرار في الريادة في السوق المصري.

وأضاف المهندس تامر قطب، "نسعى إلى الارتقاء بالخدمات التمويلية المُقدمة للعملاء في مصر، حيث تقدم شركة أبو غالي فاينانس مفهوماً جديداً لحلول التمويل الشاملة مع تسهيل حصول العملاء على متطلباتهم في أسرع وقت وبأقل الإجراءات."

ومن جانبه، قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، "تستند اتفاقية الشراكة التي نوقعها اليوم مع مجموعة أبو غالي موتورز على خبرات شركة كونتكت للتمويل التى تمتد لأكثر من 20 عاماً، ونجاحها في توفير حلول التمويل المُميزة والمختلفة للأفراد في السوق المصري، ونخطط لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة." وأكد أن التكامل بين الشركتين سيقدم خدمات فريدة من نوعها للعملاء فى السوق المصري.

وقال السيد عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي فاينانس، "ترتكز رؤية شركة أبو غالي فاينانس على تقديم حلول تمويل وخدمات تقسيط فريدة من نوعها، وتغطي كافة المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء في السوق المصري، والتي لا تتضمن التمويل لشراء السيارات فقط، بل تتنوع لتشمل تقسيط مصاريف صيانة السيارات وقطع الغيار، والتأمين بمختلف أنواعه، والعديد من الخدمات الأخرى المُتميزة." كما أكد عمرو رفعت على ثقته في تميز ما ستقدمه شركة أبو غالي فاينانس من خدمات تمويلية مختلفة للعملاء للسوق المصري.

هذا وتلعب المنصة الرقمية التكنولوجية المُتقدمة التي طورتها مجموعة أبو غالي موتورز دوراً هاماً في نجاح عمليات وأنشطة شركة أبو غالي فاينانس، حيث تسهل من التواصل ما بين العملاء والمجموعة، وتُساعد العملاء على اختيار الحلول المناسبة لمتطلباتهم، وإجراء الاستعلامات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لتمكين العملاء من الحصول على التمويل اللازم بأفضل سعر للفائدة وأسهل اجراءات رقمية متميزة.