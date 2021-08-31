شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-8-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.44 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.75 ريال سعودى.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، فاستقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.44 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.18 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.98 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.75 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.04 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 219.04 ريال بما يعادل 58.40$ سعر الذهب عيار 22بنحو 200.78 ريال بما يعادل 53.53$ سعر الذهب عيار 21بنحو 191.66 ريال بما يعادل 51.10$ سعر الذهب عيار 18بنحو 164.28 ريال بما يعادل 43.80$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.77 ريال بما يعادل 34.07$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.52 ريال بما يعادل 29.20$ سعر أوقية الذهببنحو 6,812 ريال بما يعادل 1,816$ سعر جنيه الذهببنحو 1,533 ريال بما يعادل 408.80$ سعر كيلو الذهببنحو 219,035 ريال بما يعادل 58,399$