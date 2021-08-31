شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد انحسار تهديد إعصار "إيدا".. و"برنت" يسجل 71.72 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما تحول إعصار "إيدا"، الذي أجبر العديد من منصات النفط في منطقة خليج المكسيك على تعليق نشاطها، إلى عاصفة استوائية.

وذكرت وكالة (بلومبرج) أن التوقعات تشير إلى أن منتجي الخام في منطقة خليج المكسيك قد يبدأون استعادة خدماتهم تدريجياً بعد اصطدام الإعصار "إيدا" بالسواحل في لويزيانا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر بنسبة 0.66% عند 71.72 دولار للبرميل، كما هبطت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.74% مسجلة 68.69 دولار للبرميل.