شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع قبل بيانات الثقة بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " فى مؤتمر جاكسون هول ،والتي قلصت من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر بالعالم خلال آب/أغسطس الجاري.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 92.40 نقطة الأدنى منذ 6 آب/أغسطس الجاري ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.70 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" يوم الجمعة إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك.

وأضاف باول إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ، لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قياس ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال آب/أغسطس ،البيانات السلبية سوف توسع من الخسائر الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 14:00بتوقيت غرينتش صدور مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال آب/أغسطس المتوقع 122.9 نقطة من 129.1 نقطة في تموز/يوليو.