شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل بالتعاملات المبكرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، لكنها على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي ، بفضل موسم إعلان أرباح قوية للشركات والبنوك خلال الربع الثاني من هذا العام.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ،بعدما سجل مستوي 473.94 نقطة الأعلى منذ 18 آب/أغسطس ،و أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.0% ، بسبب صعود اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع وتيرة التضخم فى منطقة اليورو لأعلى مستوى فى نحو عشر سنوات خلال آب/أغسطس ،الأمر الذي عزز بشدة احتمالات قرب قيام البنك المركزي الأوروبي بتقليص برنامج التحفيز النقدي.

على صعيد جلسات شهر آب/أغسطس الجاري ،والتي تنتهي رسميا اليوم الثلاثاء ، فمؤشر داو جونز أوروبا مرتفعا حتى الآن بنحو 2.1% ، على وشك تحقيق سابع مكسب شهري على التوالي ، بفضل موسم إعلان أرباح قوية للشركات والبنوك الأوروبية خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأني المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,537.36 نقطة.

قال رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة أن تقليص شراء السندات قد يبدأ هذا العام ،لكن البنك المركزي ليس فى عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.35% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.