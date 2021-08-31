شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 4 أسابيع بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ،لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى 1,819.21$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,809.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,808.64$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,823.30$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر عند 92.41 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك.

وأضاف باول إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ، لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,001.72 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.