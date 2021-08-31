شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المستهلكين بالسعودية يتراجع 2.3 % خلال يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر يوليو من العام الجاري 2021، نحو 87.09 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنحو 2.3 %، مقارنة بنحو 89.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبفارق نحو 2.08 مليار ريال.

وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، نمت مبيعات نقاط البيع في شهر يوليو بنحو 23.3 % على أساس سنوي لتبلغ 38.85 مليار ريال، في حين تراجعت السحوبات النقدية بنحو 16.3 % إلى 48.2 مليار ريال.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، زاد الإنفاق بنحو 1.9 % بما يعادل نحو 1.65 مليار ريال، بعدما بلغ الإنفاق حينها نحو 85.44 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونما إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي عبر عمليات نقاط البيع خلال يوليو بنحو 44 % على أساس سنوي، إذ بلغ نحو 5.62 مليار ريال، حيث يشكل الإنفاق على قطاع المطاعم والمقاهي نحو 14.5 % من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كذلك نما الإنفاق على قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 17.8 %، إذ بلغت مبيعات نقاط البيع نحو 6.02 مليار ريال، فيما يشكل الإنفاق على القطاع نحو 15.5 %.

أما الإنفاق على قطاع الصحة، فتراجع في يوليو 1.5 % ليصل إلى 2.86 مليار ريال.

وزاد الإنفاق على قطاع الفنادق بحسب مبيعات نقاط البيع بنحو 65 % ليصل إلى 816.1 مليون ريال، إضافة إلى زيادة الإنفاق في قطاع الترفية والثقافة بنحو 2.3 % ليصل إلى 1.1 مليار ريال.

وسجل الإنفاق نموا منذ مطلع العام الجاري بنحو 10.4 %، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبحجم إنفاق 87.66 مليار ريال كمتوسط شهري للفترة من خلال عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية، وبزيادة 8.27 مليار ريال.