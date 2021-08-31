شكرا لقرائتكم خبر عن "أيان للإستثمار" تُوقع اتفاقية للاستحواذ على حصص غير مسيطرة في "الأحساء للخدمات الطبية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أيان للإستثمار عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصص غير مسيطرة في شركة الأحساء للخدمات الطبية "شركة تابعة"، عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين البائعين في شركة الأحساء للخدمات الطبية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم باستكمال إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهميها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن ذلك في وقت لاحق.

يُشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب شركة أيان للاستثمار بزيادة رأس مالها من 737.32 مليون ريال إلى 806.36 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 6.9 مليون سهم بغرض الاستحواذ على ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية.

وكانت أيان للاستثمار قد أعلنت في وقت سابق عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع كل من شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد، ويشار إليهم مجتمعين بـ"مساهمي شركة الأحساء البائعين".

وأفادت أيان، بأن الغرض من الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية "شركة تابعة" والبالغة 3.964 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين.

كما أعلنت عن قيام مجلس إدارتها بالتفاوض مع المساهمين (حصص غير مسيطرة) في شركة الأحساء للخدمات الطبية، وقالت أيان،إنها تسعى من خلال هذا التفاوض إلى زيادة حصتها في شركة الأحساء للخدمات الطبية كذلك فسوف يتم التفاوض على طريقة تمويل الصفقة.