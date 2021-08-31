شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، والذي تزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.95% ليكسب السهم نحو 53 سنت ويستقر على سعر 56.18 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد