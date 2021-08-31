شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.37% ليخسر السهم نحو 89 سنت ويستقر على سعر 236.59 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 234.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 240.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه