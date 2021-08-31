شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 0.57% ليكسب السهم نحو 1.12 نقطة ليستقر على سعر 196.17 دولار، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 202.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 191.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه