شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 104.65، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.29% ليخسر السهم نحو -1.36 نقطة ليستقر على سعر 104.09 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 104.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 110.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه