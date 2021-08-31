شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يرتفع على استحياء – تحليل – 31-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.27% ليكسب السهم نحو 45 سنت ليستقر على سعر 168.03 دولار، وقد جاء هذا الارتفاع بذلك الضعف نتيجة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 162.57، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 174.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد