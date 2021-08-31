ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث ارتفع الجرام جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار أمس.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 792 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، مقارنة بأمس.

وأضاف نجيب أن سعر الجرام من الذهب عيار 18 سجل 679 جنيهًا، وعيار 24 إلى 905 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6336 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.26%، ووصل سعر الأوقية إلى 1815.05 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.