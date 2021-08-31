شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.41 دولار لبرنت و69.24 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 73.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.24 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء شهدت ارتفاعا وذلك في ضوء المخاوف من انقطاع الكهرباء في لويزيانا بعد إعصار إيدا وذلك في ظل التوقعات بحدوث انخفاض في الطلب على النفط الخام من المصافي.

وكانت شركات النفط فى خليج المكسيك، قد أوقفت، السبت، إنتاجها بشكل كامل تقريبا، حيث يشق إعصار "إيدا" طريقه نحو حقول النفط البحرية الأمريكية الرئيسية، وفقا لمكتب السلامة وإنقاذ البيئة، بحسب "سبوتنيك" وقدرت الهيئة التنظيمية، أنه تم إغلاق ما يقرب من 91% من إنتاج النفط الخام الأمريكى فى خليج المكسيك، أى ما يقرب من 1.65مليون برميل، ونحو 84.87% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك، حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سي".

وسجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية أكبر مكاسب أسبوعية وذلك منذ شهر يونيو 2020 بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 11.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.