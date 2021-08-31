شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 31-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء الموافق 31-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.43جنيه للشراء، و18.57جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.42جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل سعره بالأمس كانت بـ 18.42جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.46جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.