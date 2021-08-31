سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-8-2021 فى مصر

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.