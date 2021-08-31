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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-8-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.43جنيه للشراء، و18.57جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.42جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل سعره بالأمس كانت بـ 18.42جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.46جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.46 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.57 جنيه.سعر اليورو فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.42 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.46 جنيه للشراء.
18.64 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.48 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.